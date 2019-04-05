Грицака «посилили» кримінально відомим екс-керівником СБУ Сумщини

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника глави Служби безпеки Сергія Базюк та призначив Владислава Косинського, який раніше був звільнений з посади керівника управління СБУ в Сумській області і якого місцева влада звинувачувала у «кришуванні» кримінальних схем на Сумщині.

Зазначається, що Базюк був звільнені 4 квітня. Причина звільнення не вказується.

Разом з тим на посаду заступника голови СБУ вже призначений Владислав Косинський.

Також Порошенко звільнив першого заступника голови державної прикордонної служби Василя Серватюка.

Нагадаємо, що 13 березня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що голову Сумського управління СБУ помітили у використанні вертольота для службових цілей, який належить співвласнику мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

За даними нардепа Віталія Купрія, детективи НАБУ нібито зареєстрували справу щодо можливого хабарництва Косинського.

За даними ЗМІ, Косинському також закидали незаконний збір інформації про депутатів місцевих рад Сумщини та фабрикування кримінальних справ проти підприємців.

У лютому 2018 року депутати Сумської обласної ради ініціювали звернення до президента України щодо звільнення Косинського з посади, оскільки він «замість виконання своїх прямих посадових обов’язків — забезпечення питань національної безпеки на території прикордонної області, захопився політичними інтригами і «кришуванням» кримінальних схем на Сумщині».

Косинський був призначений на посаду керівника ГУ СБУ в Сумській області у лютому 2017 року.