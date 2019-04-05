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У Німеччині виявили майже півтонни наркотиків в коробках з бананами

05.04.2019

В Германии обнаружили почти полтонны наркотиков в коробках с бананамиВ одній з торгових мереж Німеччини в декількох партіях імпортних бананів кокаїну виявили на 25 мільйонів євро.

«Кокаїн на мільйони євро в коробках з бананами: у шести філіях і на складах дискаунтера в Мекленбурзі-Передній Померанії співробітники виявили майже півтонни наркотичної речовини», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, коробки з бананами були завезені морем з Латинської Америки.

У поліції стверджують, що це найбільша подібна знахідка у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Вартість контрабанди оцінюється в 25 млн євро (на чорному ринку 1 грам кокаїну коштує близько 50 євро).

Зараз правоохоронці перевіряють, чи не потрапили подібні коробки з імпортними бананами в інші регіони.

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