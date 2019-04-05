Підпорядкована Кличко замовила фіктивні послуги на три мільйони

Поліція підозрює керівництво комунального закладу «Київський молодіжний центр» в замовленні фіктивних послуг на 3 млн гривень. Як повідомляє видання «КиевVласть», в минулому році директор «Київського молодіжного центру» Ганна Куценко спільно з заступником вступили в змову з керівниками фірм «Максфикт Проктс», «Дельта Трейд Компані» і «Лайтмент-Групс» і уклали з ними договори приблизно на 3 млн гривень. Однак фактично замовлені послуги не надавалися, бюджетні кошти переводили в готівку і разом з документами поверталися керівництву комунального закладу. Після цього гроші ділили між учасниками схеми.

Слідчі підозрюють, що ці фірми не тільки фіктивні,

але і пов’язані між собою. Зокрема, всю податкову звітність подавали з

одного IP-адреси.

Наголошується, що в березні-квітні 2018 року «КМЦ» уклала з

«Максфикт Проктс» три угоди на загальну суму 702 тис. гривень. Чиновник замовила

оренду конструкцій для сцен і організацію відкритої молодіжної медіа школи

«відеоблогер» та організацію військово-патріотичної акції «Я — патріот України».

Фірма зареєстрована на мешканця Білої Церкви Родіона

Гуленкова і є фігурантом кримінальної справи за ухилення від сплати

податків при реалізації вугілля і коксу через схеми з фіктивними.

У березні-червні уклали 7 угод з «Лайтмент-Групс» на

693 тис. гривень. Фірма записана також на жителя Білої Церкви, київським

комунальникам вона надавала послуги по оренді меблів, аудіовізуального

обладнання і продала біотуалет.

Крім того, у травні-грудні минулого року 35 угод «КМЦ»

уклало з «Дельта Трейд Компані», їх загальна сума склала 3,7 млн гривень.

Фірма надавала в оренду різне обладнання та організовувала проведення

студентської акції з популяризації здорового способу життя Univerfest.

Раніше SKELET-info повідомляв, що чиновники з КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» допустили розтрату бюджетних средствв особливо великих розмірах з боку ВАТ «Мостобуд» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» при будівництві Подільського мосту.