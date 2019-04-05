У hyundai з Києва до «Борисполя» зламалися двері

Експрес-поїзд Kyiv Boryspil Express, який був запущений в кінці листопада 2018 року, між залізничним вокзалом «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль», знову зламався.

“Зайшли, знайшли місце. До речі, місць для дитини і коляски не так багато. Проходи дуже вузенькі. Але цей поїзд все-таки не поїхав – зламалися двері”, – написав він.

Як повідомлялося, 30 листопада 2018 року «Укрзалізниця» запустила залізничний експрес Kyiv Boryspil Express між станцією «Київ-Пасажирський» і міжнародним аеропортом «Бориспіль». Залізничне сполучення між столицею та аеропортом функціонує в режимі 24/7, поїзд щодоби робить 27 рейсів, розрахунковий час у дорозі – 35 хвилин.

На початку грудня минулого року поїзд неодноразово ламався через технічні несправності.