Російський письменник-терорист, який брав участь у війні на Донбасі, колишній радник ліквідованого ватажка “ДНР“ Олександра Захарченко — Захар Прилєпін відзначився дивною заявою.

На його думку, в іншому турі президентських виборів перемогу здобуде Володимир Зеленський, що погано для Донбасу: “Це відстрочить реальне вирішення проблем. Я б волів, щоб у Києві стався Майдан. Це допомогло б припинити бомбардування і обстріл”.

Скандальний письменник також додав, що бойовики несуть великі втрати за останній місяць: “На Донбасі за останній місяць втрати вище, ніж за останній рік. Там постійні бої”.

“Ну треба ж, “прилєпінци”, нарешті, опинилися на передку і раптом з’єднання ясувалося, що там вбивають”, – коментує блозі Necro Mancer.