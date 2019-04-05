Головне питання дебатів між Зеленським і Порошенко – війна з Росією, – Бутусов

Росія продовжує війну і фронт скрізь. Цим викликам необхідно дати оцінку. Саме питання життя наших громадян, наших воїнів, безпеки нашої країни має обговорюватися, насамперед, і свою позицію кандидати повинні озвучити до дебатів, щоб ми обговорювали те, що у нас у всіх на руках.

Головне питання дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, на мій погляд, це війна. Війна з Росією. Всі інші питання відійшли на другий план. А це є ключовим, щоб визначити погляди, перспективи майбутнього нашої країни. Зеленський повинен показати, що він може конкурувати з особистістю масштабу Президента. Порошенко повинен показати, що бачення є тільки у нього.

Головний приз – симпатії вагається і явка виборців у другому турі. У Зеленського є перевага, його прихильники знають, що він новачок у політиці – від нього багато не чекають. Але у нього швидка реакція і він може здивувати. Перевага Порошенко – він дійсно глибоко розбирається в оборонній темі. Він може багато чого сказати. У нього теж є хороша реакція, і йому теж є чим відповісти. Багато визначилися до першого туру зі своїми симпатіями, але для країни важливо, щоб дебати відбулися і щоб ми дізналися смисли і дізналися програми. Нам важливо, щоб дебати пройшли змістовно, щоб звучала конкретика, щоб це не був набір анекдотів. І я впевнений – для суспільства важливо дізнатися, що буде далі – з війною, в наших відносинах з Росією.

Дебати повинні стосуватися заздалегідь визначених проблем. Проблеми перед нами – ми бачимо їх щодня. 2 квітня на фронті загинули українські воїни – Яна Червона і Олександр Мілютін. 4 квітня в Києві засланий російськими спецслужбами диверсант зробив спробу підірвати офіцера Головного розвідувального управління Міноборони, який брав активну участь у подіях на Донбасі. Такі теракти були раніше в 2016-му, загинув командир спецназу ГУР МО Максим Шаповал. Війна поруч. Фронт проходить не тільки на Донбасі, але іноді і тут – на вулицях української столиці. Диверсант мав паспорт громадянина Киргизстану.

Росія продовжує війну і фронт скрізь. Цим викликам необхідно дати оцінку. Переконаний, що саме питання життя наших громадян, наших воїнів, безпеки нашої країни має обговорюватися, насамперед, і свою позицію кандидати повинні озвучити до дебатів, щоб ми обговорювали те, що у нас у всіх на руках, що у нас перед очима. Якою буде реформа сил оборони безпеки? Особливо це питання є важливим для Володимира Зеленського, але не менш важливий для Петра Порошенка. Армія, спецслужби, правоохоронні органи – всі ми повинні розуміти – яким чином, в ході можливої зміни влади, в ході виборчого року, ми зможемо забезпечити безпеку нашої держави – це наше майбутнє.

Тільки армія, тільки наші спецслужби, тільки сили оборони можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тільки так ми зможемо домогтися звільнення окупованих територій. Тоді війна для Росії стане дорогою. Коли повториться афганський сценарій і кількість домовин, кількість коштів, які Кремль витрачає на війну, стане перевищувати їх політичні ризики. Тільки тоді зусилля дипломатів знайдуть дійсно правильне втілення в мирних угодах. Тільки тоді можна буде говорити про миротворців. Тому головне питання дебатів – війна. І ми повинні знати, з чим на ці дебати виходять Зеленський і Порошенка. Сподіваюся, ця інформація до них дійде. Сподіваюся, ми побачимо зміст, а не слова навколо тих тем, які є для нас ключовими.