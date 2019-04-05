Підрив авто розвідника у Києві: знайдена зв’язок з вбивствами Вороненкова і Осмаєва

У спробі підриву авто українського розвідника у Києві знайдена зв’язок з вбивствами російського політика Ігоря Вороненкова і чеченського добровольця АТО Адама Осмаєва.

“Вбивця Ігоря Вороненкова був завербований на контрабанді з РФ в Україну, кілер, який стріляв у Адама Осмаєва — авантюрист, позаштатний агент російських спецслужб, не брезговавший будь-якою роботою і навіть знімався в телерекламі”, – повідомив він, підкресливши, що російські диверсанти проходять короткострокову підготовку.

Також Бутусов розкрив подробиці підготовки теракту, в якому планувалося вбити офіцера спецпідрозділу Головного управління Міноборони України.

“В ході вивчення документів диверсанта і перегляду камер спостереження, вдалося встановити, що диверсійна група складалася з двох осіб. У диверсанта документи громадянина Киргизії. Вони прибули в Україну дуже банально купили квитки на прямий поїзд “Москва – Одеса”, і без всякої конспірації приїхали”, – розповів журналіст.

Він додав, що диверсанти і раніше відвідували Україну в 2018 році. Їм влаштувала запрошення громадянка України, проживає в Києві. Завдяки цьому вони пересувалися безперешкодно.

“Немає ніяких сумнівів, що ці терористи закинуті до Києва російськими спецслужбами”, – акцентував Бутусов.

Він підсумував, що спроби терактів проти командного складу ГУР МО з боку спецслужб Росії показують, що супротивник намагається зірвати ефективну бойову роботу української розвідки на тимчасово окупованих територіях України.