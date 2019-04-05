У Києві відбувся перший туристичний турнір з покеру

Турнір, який пройшов 30 березня, організований компанією Kompas. На кону були цінні призи: проживання в розкішних п’ятизіркових готелях, квитки в Таїланд і Домінікану. Гостями заходу стали провідні туристичні агентства країни, ключові партнери, а також представники медіа. Вечір пройшов у стінах Національної академії мистецтв України, старовинного особняка, історія якого налічує понад 120 років.

Близько ста учасників змогли спробувати свої сили і випробувати удачу в покері, а також зробити ставки в «рулетці». Святкову атмосферу вечора підкреслили вишукані вбрання дам і кавалерів, іскрометний гумор ведучого – Влада Іваненко, головного редактора журналу Playboy Україна, а також віртуозна гра піаніста Павла Ігнатьєва. Спеціальним гостем Kompas Full House Night став Білл Уоррен – американський джазовий співак, учень Френка Сінатри.

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Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

«Ми давно думали над новим форматом традиційної вечірки напередодні сезону. Хотілося по-справжньому здивувати друзів і партнерів. Сміливо можу сказати, що нам це вдалося! Перша вечірка Kompas Full House Night пройшла з величезним успіхом. Всі наші гості були залучені в гру і відзначили нестандартний підхід до організації вечора. Туристичний покер ми будемо проводити на постійній основі, щоразу пропонуючи гостям нові формати», – сказала Олена Станкевич, керівник відділу маркетингу туристичного оператора «Компас».

За матеріалами прес-релізу