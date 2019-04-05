«Будинки Войцеховського»: у КМДА дали важливу пораду мешканцям

Жителям одного із проблемних «будинків Войцеховського», зокрема житлового комплексу «Східна Брама» на вул. Світлій, 3д у Дарницькому районі, необхідно забезпечити виконання технічних умов для нормального функціонування.

ЖК «Східна Брама» складається із 6 секцій загальною кількістю 1450 квартир, 4 секції збудовані, 2 – на стадії будівництва забудовником. Забудовники: ТОВ «Укркарго», ТОВ «Керамісі». На місці зведення висоток є низка порушень, а саме:

відсутність землевідведення;

відсутність дозвільної документації на будівництво комплексу;

відсутність містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку;

розташування комплексу в санітарній зоні Бортницької станції аерації.

«На сьогодні частина будівель, які були під’єднані до автономних генераторів, а не до загальної міської мережі електропостачання, залишились без електроенергії. Надійне і безперебійне електроживлення можливе лише після виконання вимог будівельного та земельного законодавства, введення будинків в експлуатацію і виконання технічних умов щодо приєднання до електромереж. Ми готові супроводжувати і допомагати мешканцям цих будинків, які опинилися у складній ситуації через дії забудовника, але можемо діяти лише у межах закону та враховуючи технічні фактори», – заявив Петро Пантелеєв.

Як повідомили у ДТЕК «Київські електромережі», фрази об’єкти РК «Східна брама» сьогодні отримують електроенергію за тимчасовою схемою живлення, тобто як будівельний майданчик. Для електропостачання цих багатоповерхівок тимчасової схеми живлення не вистачає. Крім того, порушення вимог до здійснення електропостачання суттєво знижує рівень безпеки для будівель і може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Для здійснення надійного електропостачання забудовнику видали технічні умови на підключення за постійною схемою живлення будинків (тих, які побудовані відповідно до вимог чинного законодавства). Однак нині технічні умови так і не виконані.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва від 14.01.2019 р., ЖК «Східна Брама» та відділ продаж РК «Східна Брама» на вул. Світлій, 3д ввійшли до переліку об’єктів, на які накладений арешт й передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).