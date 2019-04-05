У Києві через аварію без гарячої води і опалення залишилися понад 320 будинків

У зв’язку з зв’язку з пошкодженнями у двох теплових камерах на Борщагівці залишилися без тепла і гарячої води 327 будівель.

Аварії сталися на вул. Ніжинська, 10/2 та вул. Комарова, 1.

“У зв’язку з цим, подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 327 будівель (225 житлових будинків, 1 лікувальний заклад, 10 дитячих садочків, 6 шкіл, 85 відомств), які знаходяться за улицамм Борщагівська, Комарова, Ніжинська, Гарматна, Гавела”, – йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи планується завершити до шести ранку 6 квітня.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Києві завершується 6 квітня. Фахівці нагадують, що на підготовку до наступної зими є 6 місяців. За цей час можна встигнути провести енергоаудит будівель і розробити план енергоефективних заходів, залучити фінансування для модернізації будівель через програми “теплі кредити”, міська гранти “70/30”, фінансування від Фонду енергоефективності або інвестиції енергосервісної компанії.

“Можна встигнути утеплити стіни будівлі, горище, дах, цоколь, замінити вікна на енергозберігаючі, модернізувати систему опалення. Навіть без істотної модернізації можна привести з невеликими зусиллями і витратами свій будинок в порядок: встановити автодоводчики на двері в під’їзді, а краще встановити тамбур, перевірити цілісність вікон у під’їзді, виконати промивку системи опалення, прибрати засмічення в системі вентиляції, перевірити і усунути протікання і свищі в опалювальній системі, перевірити і замінити покриття даху, якщо воно зношене і є тріщини. Такі заходи можна виконати або мешканцям самим, якщо в будинку є ОСББ, або проконтролювати, щоб це виконала керуюча компанія, якій яка отримує оплату за утримання і ремонт будинку та прибудинкової території”, – повідомив менеджер з енергоефективності ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин.

Також він уточнив, що незважаючи на завершення опалювального сезону через теплої погоди, деяким жителям ще може бути холодно, особливо в нічний час. Тому деякі люди вмикають електрообігрівачі та кондиціонери, а споживання електричної енергії і навантаження на внутрішньобудинкові електромережі при цьому зростає.

“Щоб менше платити за електроенергію в демисезонье, можна встановити собі двузонний лічильник електроенергії, який дозволяє платити в 2 рази менше за електроенергію з 23:00 до 07:00. А також використовувати розумні розетки з таймером, які допомагають налаштувати автоматичне включення і виключення електрообігрівача в необхідні години”, – порадив фахівець.