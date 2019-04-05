У Південній Кореї оголосили надзвичайний стан

У Південній Кореї в результаті масштабної лісової пожежі знищено 200 будинків, 1 людина загинула, 35 людей постраждали.

У Південній Кореї в п’ятницю розпочався масштабна пожежа, що бушує в лісових масивах та місцях уздовж східного узбережжя. Оголошена загальнонаціональна тривога, мобілізуються всі наявні ресурси для того, щоб взяти полум’я під контроль”, – йдеться в повідомленні.

Більше 13 тисяч рятувальників з усієї країни борються з пожежею, що почалася на гірському курорті Гоэсоне, приблизно в 160 кілометрах на північний схід від Сеула.

Одна людина загинула в результаті пожежі, а 35 інших отримали пошкодження, причому як мінімум кілька тисяч людей залишилися без даху над головою.

Уряд оголосив надзвичайний стан для постраждалих районів.

Станом на 11:00 за місцевим часом, вогонь спалив 525 гектарів лісу і знищив більше 200 будівель.