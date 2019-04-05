Одним ударом звалив в черзі за піцою: камера зняла ПП в супермаркеті Києва

У супермаркеті Києва між відвідувачами виник конфлікт, який надалі закінчився смертю одного із чоловіків.

Злочин стався 3 квітня в «Сільпо» на вул. Калнишевського, 2 в Оболонському районі.

«Все б нічого, але хлопець впав, а через деякий час помер. Боєць втік. На вигляд молодий, 170 приблизно зростання, був у капюшоні і кепці, жилетка з товстими білими шнурками на капюшоні», – повідомив автор відеоролика.

Прес-офіцер Оболонського управління поліції Діана Шутько в коментарі OBOZREVATEL підтвердила конфлікт, проте уточнила, що хлопець помер не відразу після удару.

«Після інциденту друзі привели чоловіка додому, він з ними спілкувався. Вже коли він на наступний день не вийшов на роботу, приятелі прийшли до нього і виявили на підлозі», — розповіла вона.

Шутько додала, що в день пригоди хлопець розпивав алкогольні напої. «Причину смерті встановить експертиза», — зазначила прес-офіцер.