У Зеленського намагаються змусити Порошенко відмовитися від дебатів – Павло Казарін

Український журналіст, телеведучий каналу ICTV Павло Казарін стане модератором на офіційних дебати між двома кандидатами в президенти, які в будь-якому випадку пройдуть 19 квітня на «Суспільному».

Однак Павло не проти провести дебати між Порошенком і Зеленським і на «Олімпійському», якщо такі будуть мати місце. Докладніше – в інтерв’ю OBOZREVATEL.

— Павле, як ви вважаєте, дебати на «Суспільному» відбудуться? Прийдуть туди обидва кандидати?

— З усіма цими дебатами виникла невелика плутанина, я регулярно спостерігаю це в новинах. Справа в тому, що дебати, які повинні пройти на «Суспільному» 19 квітня в студії, це дебати, які передбачені у законі про вибори президента. І вони обов’язкові, вони пройдуть в будь-якому випадку. Інше питання, що кандидати не зобов’язані на них приходити. До речі, у законі передбачено, що якщо один з кандидатів не приходить на дебати, то його час переходить опоненту.

— Тобто, умовно, якщо один з опонентів не з’явився, то другий може говорити дві години поспіль?

— Умовно, так. Дебати, які обов’язкові, і які повинна проводити «Суспільне» за держрахунок, вони досить регламентовані. Ви можете подивитися дебати 2010 року і зрозуміти, що це не хардток, це саме розмова двох кандидатів, або монолог одного з них, якщо другий не приходить. Чекати від них особливого рейтингу було б наївно.

Доля можливих дебатів на стадіоні, які зараз всі обговорюють, під великим питанням. У мене є великі сумніви, що штаб Володимира Зеленського в кінцевому підсумку погодиться на участь в них.

Але навіть якщо штаби кандидатів прийдуть до якогось компромісного рішення і будуть проводити дебати на стадіоні, то виникає питання: а чи будуть вони визнані тими самими обов’язковими, які фінансуються за державний кошт? Або обидва штабу вирішать, що це факультативні, додаткові дебати, організацію яких вони можуть доручити сторонньому підряднику, який буде вибирати для нього модератора.

— А якщо вас запросять провідним на дебати на НСК, ви погодитеся?

— Не бачу причин відмовлятися.

— Вчора Зеленський заявив, що він запрошує Юлію Тимошенко стати чи то модератором, то чи суддею на цих дебатах. Вона впорається з цією роллю?

— Мені здається, що стратегія штабу Володимира Зеленського полягає не в тому, щоб провести дебати, а в тому, щоб змусити свого опонента відмовитися від участі в них. Тому кожен раз бачимо все нові додаткові умови. Спочатку заявили, що дебати повинні пройти на стадіоні, потім була умова про медичні аналізи, потім умови про вибачення, тепер умови про модератора Юлію Тимошенко.

Хоча ми чудово розуміємо, що Юлію Володимирівну важко назвати в цьому сенсі незаангажованою людиною. У неї є дуже чітка політична позиція, і в тому числі ставлення до Петра Порошенка, яке вона неодноразово висловлювала. Тому я повторюся, сприймати останні заяви Володимира Зеленського потрібно через призму того, що його штаб шукає причини, щоб Петро Порошенко сам відмовився від процедури дебатів.

— Як ви вважаєте, від того, що зараз відбувається навколо дебатів на НСК, хто отримує дивіденди? На чиєму боці м’яч?

— Цей м’яч постійно перепасовують. Штабу Петра Порошенка потрібно витягнути Зеленського з простору шоу в простір реальної політики. А штаб Володимира Зеленського намагається домогтися зворотного – витягнути Петра Порошенка з простору реальної політики в простір шоу. Кожен намагається зіграти свою гру на вигідному йому поле. Одночасно кожна сторона намагається нав’язати опонентам свою повістку, щоб довести, хто тут головний і за чиїм правилами ця гра відбувається. Тому цей м’яч постійно пасують.

Пропозицію провести дебати на футбольному полі було сильним політтехнологічним кроком. Не менш сильним з точки зору резонансу було і згоду Порошенко на дебати на стадіоні. Зараз ми спостерігаємо другий, а може навіть третій виток цієї взаємної перепасовки. Якісь кроки у кожного штабу більш вдалі, якісь менше. Гамбурзький рахунок цього протистояння ми зможемо підвести лише 21 квітня.

Особисто мені було б дуже цікаво подивитися на дебати в будь-якому вигляді — на стадіоні чи в студії. З однієї простої причини. Я вважаю, що дебати — це важлива частина політичної культури будь-якої країни, і чесно кажучи, дуже хотів би почути обох кандидатів, їхні відповіді на дуже важливі доленосні для країни питання. Це дозволило б українським виборцям не купувати кота в мішку.