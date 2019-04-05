США завдадуть ядерний удар по Польщі, якщо туди зайдуть війська РФ, екс-головнокомандувач Сухопутних військ Скшипчак

Кілька батальйонів ЗС США в Польщі, Румунії та країнах Балтії не змінять ситуацію, якщо РФ вирішить туди ввійти, вважає польський генерал

За його словами, в роки холодної війни США планували ядерний удар по Червоної армії на території Польщі, і ці плани не особливо змінилися з тієї пори: тепер їх розглядають на той випадок, якщо Росія нападе на Польщу.

«У військовому сенсі це самий розумний варіант. Для нас, поляків, він, звичайно, неприйнятний, але якщо буде війна, нашої думки ніхто питати не буде. А географічне положення ми не можемо змінити», — зазначив генерал.

Генерал вважає безглуздою риторику про створення в Польщі армії, яка самостійно буде здатна протистояти РФ, стверджуючи, що такого не добитися «і через десять років, навіть з 5% ВВП на озброєння».

При цьому він вважає, що Альянс не кине Польщу, якщо та піддасться нападу РФ. Скшипчак каже, що в Альянсі провели моделювання ситуації, коли Кремль атакує Польщу.

«Мета росіян полягала в тому, щоб розділити наші армії між Бугом і Віслою і поширити їх у Віслянській регіоні. Після досягнення військових цілей росіяни могли б пред’явити ультиматум НАТО і почати переговори, які приведуть до припинення військової операції та укладення миру з НАТО на їх власних умовах», — розповів він.

«…Тільки після місяця боїв в районі за Віслою почали накопичуватися сили швидкого реагування НАТО. На жаль, вони зібралися дуже довго <…> Союзні війська були введені в бій. Сили НАТО вдарили по ворожому крила, після чого ситуація змінилася, і російська операція провалилася», — підсумував він.

На думку Скшипчака, НАТО запізнюється з відповідями на виклики, які ставить блоку Росія, і навів як приклад Україну: «НАТО спала, і коли прокинувся, у Путіна вже були в руках Крим і Східна Україна».