У Рівному шахрай під виглядом працівника банку обікрав онкобольную жінку, що збирала гроші на лікування

Представившись співробітником банку, невідомий видурив у жительки Рівного всі зібрані на лікування раку гроші.

Жінка його чекала, так як продавала через інтернет дитяче крісло. Відповівши ствердно, молода мати почула, що її картка заблокована, так як гроші надійшли від юридичної особи, а це правилами установи заборонено.

Тут же їй запропонували вирішення проблеми — перевести суму на інший рахунок, тоді картка розблокується, а всю суму банк поверне. Перебуваючи в шоковому стані, жінка назвала всі реквізити, які просив шахрай, таким чином надавши йому доступ до 184500 гривень, зібраних на лікування. Гроші безперешкодно пішли з рахунку.

У поліції Рівненської області уточнили, що зараз злочинця шукають. За фактом відкрито кримінальне розслідування за ст. 190 КК.