Міноборони вперше купило рюкзаки вдвічі дешевше, ніж «рюкзаки Авакова»

Міністерство оборони України в березні за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,2 мільйона гривень.

Відзначається, що всього до серпня поставлять 22 тис. індивідуальних бойових видів рюкзаків 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14) за ТУ 15.1-136-00034022: 2016 із змінами №2 за 1 тис. 646 гривень.

Саме ж Міноборони протягом 2018 закуповувало рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тим же техумовами, але з змінами №1 на 5% дешевше — по 1566 грн.

Крім того, протягом 2017 армія замовляла рюкзаки виду 2 (Olive green) за тим же техумовами, але з змінами №1 на 14% дешевше — по 1 435-1 450 грн.

Зараз ПВТП «Акрополіс» отримало замовлення на 6500 рюкзаків на суму 10,69 млн грн, ТОВ «Праймформ» — 5500 рюкзаків на 9,05 млн грн, ТОВ «Екстрим-Текс» — 5000 рюкзаків на 8,23 млн грн, а ТОВ «Торнадо» — 5000 рюкзаків на 8,23 млн гривень.

Сума угод на 0,1% нижче загальної очікуваної вартості закупівлі у 36,23 млн грн, пише видання.

У торгах брали участь ТОВ «Пром.Стандарт», ТОВ «Формстиль» і ТОВ «Харківський НДІ тактичного спорядження», причому ніхто не знижував ціну.