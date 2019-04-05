Зеленський на дебатах хоче почути людей і відповісти на їх запитання. З Порошенком йому не про що говорити, — радник кандидата Рябошапка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський хоче на дебатах почути запитання українських громадян і відповісти на хвилюючі їх питання

Про це заявив радник, екс-член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» у четвер увечері.

«Володимиру (Зеленському) не про що говорити з Петром Олексійовичем (Порошенко – ІФ). Петро Олексійович сказав все і той, хто хотів би оцінити якість цих справ, міг би взяти його програму 2014 року і подивитися, наскільки мало з цієї програми було виконано. Але є суспільний запит, вимоги людей, і Володимир реагує на те, чого хочуть люди. Він хоче почути людей, що їм болить найбільше, і дати відповіді на ці питання, і підтвердити в черговий раз, що він не боїться цих дебатів», — сказав він.