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«Виключити з ООН!» Росія накинулася на ще одну країну з-за «фашизму»

05.04.2019

Заступник голови комітету нелегітимною Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з вимогою виключити Естонію з організації.

Приводом для такої реакції російського депутата стала заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що російська мова в школах становить загрозу естонської мови і культури.

«Я прошу Вас виключити Естонії зі складу ООН, оскільки своїми діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму в світі і геноциду російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних громадян», — зазначив він.

Наголошується, що зараз в Естонії працюють 74 школи, де можна отримати освіту частково російською мовою.

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