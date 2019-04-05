«Виключити з ООН!» Росія накинулася на ще одну країну з-за «фашизму»

Заступник голови комітету нелегітимною Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу з вимогою виключити Естонію з організації.

Приводом для такої реакції російського депутата стала заява президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що російська мова в школах становить загрозу естонської мови і культури.

«Я прошу Вас виключити Естонії зі складу ООН, оскільки своїми діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму в світі і геноциду російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних громадян», — зазначив він.

Наголошується, що зараз в Естонії працюють 74 школи, де можна отримати освіту частково російською мовою.