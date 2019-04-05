У США жінка випадково знайшла 29 братів і сестер

Жінка зробила ДНК-тест і захотіла дізнатися свій родовід. Майже три десятки родичів знайшли її за 2,5 року.

Мешканка міста Сан-Франциско, США, Шона Харрісон дізналася про існування 29 братів і сестер після ДНК-тесту.

Американка захотіла дізнатися свій родовід і звернулася за допомогою в біотехнологічну компанію. Там вона задала ДНК-тест і дізналася, що її батько не був її біологічним батьком.

На наступний день Харрісон отримую лист від одного зі своїх родичів. В ньому було написано “здається, ми з тобою рідні. Сподіваюся, не налякаю тебе”.

Протягом наступних 2,5 років жінка знайшла 29 братів і сестер. Зараз вони регулярно проводять разом час. Харрісон також зізналася, що знайшла спільну мову не з усіма родичами.