Небоженко: Тимошенко погодиться бути арбітром на дебатах, а Порошенко відмовиться

Звернення кандидата в президенти Володимира Зеленського до лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко бути на дебатах в ролі арбітра – грамотний політтехнологічний хід. Однак на таке посередництво ніколи не погодиться президент Петро Порошенко.

Про це в коментарі InfoResist розповів соціолог і політолог Віктор Небоженко.

На його думку, факт запрошення Тимошенко – приниження для Порошенка, оскільки, він п’ять років ненавидів її.

«А тепер вона буде за секунду, до його відповіді зупиняти його», — говорить експерт.

При цьому він упевнений, що Тимошенко дасть свою згоду, а президент – ні.

Небоженко вважає поведінку Зеленського правильним, ломающим порядку глави держави «Армія. Мова. Віра».

«Він каже давай подивимося, у кого аналізи краще. А зараз вони ще будуть міряти сантиметрами іншої частини тіла. Це не по-президентськи, це навіть на рівні одеської міської виборчої кампанії не робиться. Я просто не очікував, що президент такий дрібний. Навіщо він погодився на аналізи. А найголовніше ви не забувайте. Ви не в ту сторону дивіться. Коли Зеленський погодився, що на стадіоні буде реп батл двох виконавців, він же сказав, за умови, тільки одна умова у нього було. За умови, що Порошенко вибачитися за те, що він ображав «моїх виборців». А це правда», — додав він.

Однак, вважає політолог вважає, вибачитися Порошенко не міг.

«Він же чистолюбивый. Йому потрібно було нав’язати, щось велике, типу «Прихід Зеленського до влади зруйнує атомні станції і викличе тайфуни на Фокусимі». Треба було щось гучне робити. А цей почав мірятися аналізами. А зараз його змушують погодиться на Тимошенко. Він ніколи не погодиться, ніколи», — зазначив Небоженко.

Що ж стосується Тимошенко, то, стверджує він, вона знає про ставлення до неї глави держави

«Вона знає, що він її так ненавидить, що він ніколи не допустить, щоб вона була арбітром. Він тільки що відсунув її від президентського поста. Справа не в Тимошенко. Справа в тому, що всі знають Порошенко. Його принижують цим, страшно принижують. Людина бере участь в судовому процесі, у виборчій компанії, потім стає суддею, для двох наступних обвинувачених. Це велика образа для Порошенка. Я вже не кажу для Заходу. Вони йому скажуть: «Що робиш. Ви ж тільки що були у виборчій кампанії, ви її обзивали. Ви там чорний піар. Невже ви думаєте, що це так вам обійдеться?». Вона погодиться для того щоб йому помститися, вона погодиться для того, щоб виглядати краще і для того, щоб ставити свої репліки, як Верховний суддя. Вона має на це право. Вона арбітр. Він в жаху відкине. І буде пропонувати якого-небудь Олешко, Медведєва, кого-небудь із своїх», — резюмував Віктор Небоженко.