Сина екс-президента Молдови остаточно засудили до в’язниці в Румунії

Суд Румунії остаточно засудив старшого сина екс-президента Молдови Петра Лучинського Сергія до 2 років і 4 місяців позбавлення волі за зловживання впливом і підбурювання до фальсифікацій.

Відповідно до інформації національного антикорупційного відомства Румунії, в період з грудня по березень 2014 2015 року Сергій Лучинський шантажував заявника, бізнесмена Олександра Хорпоша, щоб змусити перекласти на його ім’я 4 млн євро, які Хорпош не був йому винен.

Крім того, в період з грудня по березень 2014 2015 року Лучинський з метою посилення тиску стверджував, що через впливових людей може вплинути на судові органи, що розслідують кримінальні справи щодо підприємця. В результаті Лучинський отримав від підприємця фіктивний кредитний договір на суму 2 млн євро.

В той же час по тій же справі судді Вищої касаційної палати остаточно виправдали Ради Прикопа, зятя колишнього президента Румунії Траяна Бесеску. Стверджувалося, що Прикоп був співучасником Лучинського.