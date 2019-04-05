Суд виправдав екс-главу Госгеокадастра в Черкаській області, обвинуваченого у хабарі

Придніпровський суд Черкас виправдав колишнього начальника Госгеокадастра в Черкаській області Азер Мірзоєва і його соратника, депутата Жашківської районної ради, яких звинувачували в отриманні 49 тис. євро хабара.

На початку 2017 року, будучи звільненим з посади, Мірзоєв, користуючись раніше отриманими авторитетом і впливом серед земельників, запропонував одному з приватних підприємств області сприяння в оформленні права користування на 102 га сільськогосподарської землі. Свої послуги екс-чиновник нібито оцінив у 49 тис. євро.

В кінці червня того ж року Мірзоєва затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші у розмірі 45 тис. доларів і 7,5 тис. євро, які імовірно були отриманої хабарем.

У той же час, власниця приміщення, в якому відбувалося вилучення коштів, заявила про те, що гроші є її заощадженнями. У серпні 2017 року слідча суддя зняла арешт з готівки та повернула її у розпорядження господині.

За словами свідків, Мірзоєв дійсно цікавився ходом виготовлення документів на право власності, втім цей процес не залежав від нього, і всі документи готувалися в передбачені законом терміни.

Крім того, суд визнав неприпустимими доказами документи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій як до внесення відомостей до ЄРДР, так і після.

В результаті, суд прийшов до висновку, що вина підсудних в інкримінованому злочині не доведена, тому повністю виправдав їх, а також скасував запобіжного заходу у вигляді застави.