За попередніми даними на дебати доведеться витратити близько $1 млн, — Аласанія

Голова правління UA: Суспільне Зураб Аласанія розповів, скільки грошей доведеться витратити кандидатам у президенти на проведення стадіонних дебатів.

Кошторису проведення дебатів ще немає, каже він. Зараз, за словами Аласанії, опрацьовуються різні варіанти монтажу сцени, установки світла, звуку і забезпечення безпеки заходу.

За даними голови правління UA: Суспільне, концерт Святослава Вакарчука на Олімпійському обійшовся в $500 000. Таку велику різницю з імовірною вартістю дебатів голова «Суспільного» пояснює додатковими витратами на охорону заходу.