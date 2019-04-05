Від неправильного харчування помирає більше людей, ніж від куріння: вчені

Інститут показників і оцінки здоров’я в Сіетлі провів дослідження і з’ясував, що щорічно нездоровий раціон є причиною 11 мільйонів передчасних смертей. І це більше, ніж помирає від куріння (8 млн).

Хоча проблему, визнають вчені, не стільки в тому, що люди споживають багато цукру і трансжирів, а в тому, що вони практично не їдять здорової їжі – овочів, фруктів, горіхів і бобових.

Сіль, цукор і жири

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Основними причинами передчасних смертей, пов’язаних з харчуванням, є серцеві напади та інсульти. А першопричиною цього є надлишок солі, який веде до підвищення артеріального тиску. Сіль також може впливати на серце і кровоносні судини, що призводить до серцевої недостатності.

Також поширеними причинами передчасних смертей є рак і діабет 2 типу.

Дослідники стверджують, що ні одна із сучасних країн не харчується правильно. Навіть лідери в цьому питанні – середземноморські держави. Хоча саме в цьому регіоні зафіксовано найнижчий рівень смертності від неправильного харчування – 89 випадків на 100 тисяч осіб. Найвищий показник в Узбекистані – 892 випадки смерті на 100 тисяч осіб.

Горіхи, овочі та фрукти

За словами вчених, щоб виправити статистику, потрібно насамперед популяризувати здорове харчування, а не намагатися довести шкідливість цукру, солі та жиру. Більш здорова їжа здатна запобігти одну з п’яти смертей у світі.

Поліпшити роботу серця і знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань можуть цільні зерна, фрукти і овочі.

У Великобританії ведеться кампанія, спрямована на збільшення в раціоні частки овочів і фруктів. Вона називається «П’ять в день» і передбачає щоденне вживання в їжу як мінімум п’яти порцій фруктів і овочів.

Однак у бідних країнах така дієта «з’їдала» б 52% середнього сімейного доходу.

«Люди можуть вибирати здоровий спосіб життя, якщо у них буде достатньо інформації і достатньо коштів для цього. Але якщо магазини будуть продавати шкідливі продукти по акції “два за ціною одного”, то всі аргументи виявляться марними, – попереджає викладач Кембриджського університету Ніта Форухи. – Вкрай необхідні недорогі варіанти їжі, корисні для здоров’я».

Раніше «Навколо світу. Україна» писав про те, що Сінгапурські авіалінії будуть годувати пасажирів органічними овочами.

За матеріалами The Guardian.

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