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Першокурсник з Нігерії влаштував розбійний напад на магазин у Харкові

05.04.2019

Харківські поліцейські затримали 22-річного нігерійця, який був студентом одного з вузів міста. Іноземця підозрюють у розбійному нападі на продавщицю магазину (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).

«Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання», — повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Зазначається, що напад на 60-річну співробітницю магазину по вул. Ахсарова відбулося 3 квітня. Як розповіла сама потерпіла, в магазин зайшов невідомий і кілька разів ударив її по обличчю. Після цього злочинець зв’язав їй руки і ноги і заклеїв скотчем. Потім він забрав мобільний телефон та гроші з каси (близько 1000 гривень).

В результаті нападу жінка була госпіталізована. У даний момент лікарі оцінюють її стан як задовільний. Через добу після нападу оперативники Шевченківського відділу поліції Харкова встановили особу та місцезнаходження нападника. Ним виявився студент-першокурсник з Нігерії.

Фото: hk.npu.gov.ua

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