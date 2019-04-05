Автомобіль, на якому Зеленський приїхав здавати аналізи, раніше належав Коломойському, — Ар’єв

Народний депутат з фракції «Блоку Порошенко» Володимир Ар’єв стверджує, що Зеленський приїхав здавати аналізи на машині, що раніше належала олігарху Ігорю Коломойському.

«І на завершення теми дня вишенька на торті або кришечка на баночці: автомобіль, на якому Зеленський приїхав на аналізи.

АА2531ТА

MERCEDES-BENZ S 600 2003 року випуску

№ кузова: WDВ2201761А366372

З 28.10.2017 власник: МИНДИЧ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ, куратор медіа-бізнесу в групі Приват

З 23.03.2017 до 27.10.2017 року власник: Коломойський», – написав Ар’єв.

«Нове обличчя. Свіжий струмінь», – підсумував нардеп.