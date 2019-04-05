Астрономи знайшли уламок екзопланети у мертвої зірки

Астрономи вважають, що фрагмент екзопланети, виявлений ними у мертвої зірки, складається з важких металів. Саме тому він вижив після руйнування планетарної системи. Подібна доля очікує і нашу Сонячну систему через 6 мільярдів років.

Вчені, використовуючи Великий Канарський телескоп в Ла-Пальма, розглянули околозвездный диск навколо білого карлика, який знаходиться від Землі на відстані близько 410 світлових років. Методом спектроскопії вони визначили, що у складі диска є залізо, магній, кремній і кисень. А також знайшли великий уламок колишньої планети.

Уламок знаходиться ближче до своєї зірки, ніж це вважалося можливим, роблячи повний оборот всього за дві години. Він проходить по околозвездному диску, залишаючи за собою хвіст газу, як комета. Вчені припустили, що це або пил від зіткнень з іншими уламками, або сам уламок продовжує втрачати речовина.

Мертва зірка — це білий карлик, що сформувався після того, як зірка витратила паливо і скинула зовнішню оболонку. Залишилося тільки щільне ядро, яке все ще продовжує охолоджуватися. Колись навколо зірки існувала планетарна система, подібна до нашої, але вона була знищена метоморфозами світила.

«Зірка була вдвічі більше нашого Сонця, але тепер білий карлик має лише 70% сонячної маси. Зірка дуже мала — розміром з Землю — і це робить її надзвичайно щільною, — пояснює астрофізик Крістофер Мансер. — Гравітація білого карлика в 100 000 разів більше, земної, так що якщо випадковий астероїд пройде занадто близько, він буде розірваний».

Незважаючи на це, великий уламок колишньої планети вцілів і все ще обертається навколо зірки.

«Планетезималь, який ми виявили, що знаходиться глибоко в гравітаційному колодязі білого карлика. Нам здавалося, на такій відстані нічого живого знайти не вдасться. Він повинен бути дуже щільним, щоб вижити — ймовірно, він складається в основному із заліза і нікелю», — говорить астрофізик Борис Генсике.

Вчені описали приблизний сценарій загибелі нашої системи.

«Коли такі зірки як Сонце перетворюються в червоних гігантів, вони знищують найближчі планети. У нашій системі Сонце буде розширюватися до орбіти Землі, знищить Землю, Меркурій і Венеру. Марс і планети за його межами виживуть, — стверджує Крістофер Мансер. — Через 5-6 мільярдів років у центрі нашої Сонячної системи виявиться білий карлик, навколо якого будуть обертатися Марс, Юпітер, Сатурн, Плутон і пояс астероїдів. Великі планети відтіснять менші на близьку орбіту, де вони зруйнуються під впливом величезної гравітації зірки».

За матеріалами Independent

Читайте також:

Наше Сонце вийшло з «зоряного дитячого садка»: вчені

Сонячну систему оточує стіна

Народження чорної діри? Астрономи зловили світіння небесної «корови»