Питання «евроблях» вирішать за два тижні

На рішення питання, що залишилися в Україні «евроблях» власники яких не скористалися періодом пільгової розмитнення і прострочили терміни транзиту, поліція здатна вирішити за два тижні.

Такий прогноз зробив у ексклюзивному інтерв’ю Аutonews.ua Олексій Павловський, керівник ГО «Національна платформа безпеки руху», проектів PitBull і Артиль.

“Патрульні отримають повноваження зупиняти такі авто і “пробивати” їх з митним баз. І, таким чином, склалася ситуація змінитися за два тижні«, — заявив він.

Павловський не виключив, що в рамках платформи Артиль буде вестися активне інформування водіїв нерозмитнених автомобілів, більш рішучі дії робитиме поліція.

«Я думаю, що поліція і сама успішно буде залучати водіїв нерозмитнених автомобілів, які перебувають на території України з порушенням митного законодавства, виписувати величезні штрафи. Що стосується проекту Артиль, то це більше інформаційна платформа. І ми будемо намагатися нагадувати водіям нерозмитнених автомобілів про те, що прийшов час вирішити: розмитнити автомобіль або вивезти його в ту країну, з якої він був ввезений в Україну. Я вважаю, що ті пільги, які були надані водіям транспорту на іноземній реєстрації, — цілком прийнятні«, — сказав Павловський

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Нагадаємо, що проект Артиль передбачає активну участь громадськості в затриманні порушників ПДР. І є висока ймовірність, що модератори медійної платформи зіткнуться з величезною кількістю фотографій нерозмитнених машин, які нібито знаходяться на митній території України з порушенням термінів. Павловський не виключив, що частина цих фото все ж будуть опубліковані.

«Так, безумовно. Але не треба забувати, що є поняття транзиту, і на тих фото, які нам будуть присилати, цілком можуть виявитися авто, які не порушували режим транзиту. Тому, тупо публікувати фото і дані «еврономеров» — не зовсім логічно. Поліція й сама з ними буде справлятися«, — резюмував активіст.