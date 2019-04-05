Долар знову просів нижче психологічної позначки

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 8 квітня, встановив такий офіційний курс долара США до гривні:



05.04

08.04

Зміна

1 долар США

27,02 грн

26,77 грн

– 0,25 грн

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 5 квітня курс долара впав на 25 копійок. Офіційна вартість долара опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. При цьому за тиждень – з 1 квітня — курс «зеленого» знизився на 44 копійки.