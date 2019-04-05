Долар знову просів нижче психологічної позначки

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 8 квітня, встановив такий офіційний курс долара США до гривні:
05.04
08.04
Зміна
1 долар США
27,02 грн
26,77 грн
– 0,25 грн
Таким чином, у порівнянні зі значеннями 5 квітня курс долара впав на 25 копійок. Офіційна вартість долара опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. При цьому за тиждень – з 1 квітня — курс «зеленого» знизився на 44 копійки.
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