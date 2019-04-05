Повінь – зміна системи

Menu
Close

Долар знову просів нижче психологічної позначки

05.04.2019

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 8 квітня, встановив такий офіційний курс долара США до гривні:

 
05.04
08.04
Зміна

1 долар США
27,02 грн
26,77 грн
– 0,25 грн

   

Таким чином, у порівнянні зі значеннями 5 квітня курс долара впав на 25 копійок. Офіційна вартість долара опустилася нижче психологічної позначки в 27 гривень. При цьому за тиждень – з 1 квітня — курс «зеленого» знизився на 44 копійки.

Читайте також:   Харків'ян масово прописують за однією адресою для фальсифікацій на президентських виборах
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *