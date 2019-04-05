Вчені довели, що кішки вміють розпізнавати своє ім’я

Попередні дослідження показали, що інші тварини, включаючи собак, дельфінів і папуг, що вміють розпізнавати людську мову. Чи є такі здібності у кішок, було неясно.
Але японські зоологи вперше змогли це довести. Команда Ацуко Сайто з університету Токіо провела спостереження за декількома десятками домашніх, а також кішок з «котячих кафе» в японській столиці.
В ході експерименту дослідники вимовляли чотири слова, схожих по довжині і звучанням на кличку тварини, а потім з такою ж інтонацією – саме ім’я. Реакції і руху тварини фіксували на відео.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Результати показали, що кішки, почувши своє ім’я, смикали вухом або повертали голову, а деякі навіть починали виляти хвостом і нявкати. Це дало зоологам підстави стверджувати, що кішки можуть відрізнити своє ім’я від інших слів.
Цікаво, що чотирилапі учасники дослідів однаково реагували на мова як господаря, так і незнайомих їм людей. Це говорить про те, що вони не просто розпізнавали інтонації або особливості голосу їх власників, а на саме слово.
Дослідники припускають, що кішки здатні запам’ятовувати і розрізняти окремі звуки та їх комбінації, що ставить їх в один ряд з іншими соціальними тваринами, з високим інтелектом, такими як собаки.
«Кішки розуміють сигнали людей краще, ніж багато хто вважає», – говорить Сайто.
Результати цього експерименту наштовхнули на думку зоологів, що кішок можна тренувати подібним же чином, як і собак, навчаючи їх реагувати на команди і підказки людини. Головне – зрозуміти, як їх можна мотивувати.
За матеріалами The Guardian.
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