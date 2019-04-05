Вчені довели, що кішки вміють розпізнавати своє ім’я

Попередні дослідження показали, що інші тварини, включаючи собак, дельфінів і папуг, що вміють розпізнавати людську мову. Чи є такі здібності у кішок, було неясно.

Але японські зоологи вперше змогли це довести. Команда Ацуко Сайто з університету Токіо провела спостереження за декількома десятками домашніх, а також кішок з «котячих кафе» в японській столиці.

В ході експерименту дослідники вимовляли чотири слова, схожих по довжині і звучанням на кличку тварини, а потім з такою ж інтонацією – саме ім’я. Реакції і руху тварини фіксували на відео.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Результати показали, що кішки, почувши своє ім’я, смикали вухом або повертали голову, а деякі навіть починали виляти хвостом і нявкати. Це дало зоологам підстави стверджувати, що кішки можуть відрізнити своє ім’я від інших слів.

Цікаво, що чотирилапі учасники дослідів однаково реагували на мова як господаря, так і незнайомих їм людей. Це говорить про те, що вони не просто розпізнавали інтонації або особливості голосу їх власників, а на саме слово.

Дослідники припускають, що кішки здатні запам’ятовувати і розрізняти окремі звуки та їх комбінації, що ставить їх в один ряд з іншими соціальними тваринами, з високим інтелектом, такими як собаки.

«Кішки розуміють сигнали людей краще, ніж багато хто вважає», – говорить Сайто.

Результати цього експерименту наштовхнули на думку зоологів, що кішок можна тренувати подібним же чином, як і собак, навчаючи їх реагувати на команди і підказки людини. Головне – зрозуміти, як їх можна мотивувати.

За матеріалами The Guardian.

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