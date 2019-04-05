На дорогах Києва сталося понад 15 ДТП, місто скували пробки

Ситуація з пробками на столичних дорогах ближче до вечора, в п’ятницю, 5 квітня, починає збільшуватися. За даними онлайн-сервісу Google Maps, в місті зафіксовано понад 15 ДТП.

Найбільш критична ситуація спостерігається в центрі. Заторами паралізовані бульвар Шевченка, Хрещатик, Басейна, Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька, Межигірська, Нижньоюрківська, Вознесенський узвіз, вулиці Січових Стрільців, Чорновола. Також на Шулявці тягучки на проспекті Перемоги. Застигли в пробках проспект Лобановського і вулиця Вадима Гетьмана.

На мосту Патона тягучки в сторону правого берега, на цій ділянці мосту сталося ДТП. На Мосту Метро пробки у бік лівого берега, Північний міст вільний, на Південному мосту ДТП і пробки в бік центру.

Зафіксовані затори на виїзді з Києва на Одеському шосе і в районі Новобіличів.