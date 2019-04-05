«Ви ображаєте мою родину, але я не хочу, щоб Вас били»: Зеленський різко відповів журналістці

Володимир Зеленський, відомий шоумен і сьогоднішній кандидат на пост президента країни, у ході виконання умов підготовки до дебатів вранці 5 квітня в клініці «Євролаб» здав аналіз крові.

На відео Зеленський уточнює, що результати аналізів будуть готові через три дні і прийдуть на електронну пошту.

На питання про відмову від здачі аналізів в НСК «Олімпійський» Зеленський пояснює, що медичний центр стадіону не обладнаний відповідною лабораторією. Також з приводу питання про введення додаткових умов для проведення дебатів кандидат на пост президента відповів: «Дивіться наші офіційні звернення, і там все буде».

Різкий випад кандидата пішов у бік журналістки, загальна суть якого звелася до наступного:

— Я дивлюся ваш канал. Іноді. Мені дуже важко. Ви там ображаєте мою сім’ю, — сказав Зеленський.

— Аж ніяк, — відповіла представниця ЗМІ.

— Ображаєте. Монтуєте, — відповів кандидат і продовжив наполягати на своєму:

— Я професійний телевізійний людина. Монтуєте.

— Ми просто хочемо поставити Вам конкретну кількість питань, як і всі українці, — намагалася згладити конфлікт співробітниця преси.

— Ви хочете поставити нас… Я перепрошую. Але я не хочу, щоб Вас били, — підсумував Зеленський.

На аргумент представника ЗМІ про те, що Зеленський вибрав медичний заклад свого друга, шоумен сказав: «Я його знаю». Також висловив свою готовність здавати і інші аналізи, якщо знадобиться.