В одному з районів Києва перехожі виявили тіло чоловіка біля будівлі школи

У п’ятницю, 5 квітня, біля спеціалізованої школи №115 за адресою вулиця Кавказька, 10, помер літній чоловік. На вигляд померлому близько 65-70 років. Чоловік йшов по тротуару, потім раптово втратив рівновагу, вдарився об металевий паркан і впав на асфальт.

Трагічний випадок стався близько 11:40.

За словами очевидців, чоловік йшов по тротуару на вулиці Кавказькій. Проходячи біля спеціалізованої школи №115 він втратив рівновагу, вдарився об металевий паркан і впав на асфальт. Приїхавши на місце події медики нічим не змогли допомогти чоловікові, їм залишалося лише констатувати смерть.

На місце приїхали родичі загиблого. Однак вони відмовилися коментувати подію. Деталі смерті чоловіка встановить слідство.