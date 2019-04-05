“Зеленський виграє без виборів”, – політолог

Рішення Володимира Зеленського покликати Юлію Тимошенко в якості “третього гравця” на дебатах з Петром Порошенко може виявитися ретельно спланованою схемою висновку чинного президента з виборчої гонки.

Про це в коментарі Інформатору розповів політолог Антон Визковский.

“Заява штабу Зеленського на запрошення Юлії Тимошенко в якості модератора на дебати виглядає принаймні дивним. Це нагадує спробу злити вибори, оскільки було ясно, що Юлія Володимирівна не погодиться бути “маріонеткою Зеленського” відповідати на хамське запрошення”. Відповідно, така негативна реакція Юлії Тимошенко , якщо вона буде, зіграє проти Зеленського, не перенаправивши до нього частину необхідного електорату.

З іншого боку, розуміючи, що і Зеленський, і Тимошенко грають в одні ворота, такі дії не позбавлені логіки. До цього часу піарники Зеленського діяли логічно. Відмова здавати аналізи в одному місці і постійні заяви про вимоги – це спроба залучати і тримати Петра на своїй шахівниці. Тепер Петро Олексійович втягується і слухняно йде здавати сечу і кров. До цього всі говорили, що вимоги є нереальними”, – говорить експерт.

Підстави для своїх міркувань Визковский пояснив так:

“Логіка “самогубства”: у випадку з Тимошенко полягає в тому, що зняття з виборів – включає абсолютно інші правові механізми. Згідно із Законом “Про вибори президента”, якщо один кандидат знімається з перегонів, то другий повинен набрати не менше 50 відсотків.

Виходить, що боротися з Порошенком, який задіє всі можливі механізми фальсифікації і адміністративного ресурсу – небезпечно. Адже шанс на перемогу за Петром Олексійовичем залишається високий. Легше знищити його ж антирейтингом.

Не набравши необхідних 50 відсотків на арену в ході перевиборів вийде Юлія Тимошенко”, – резюмував політолог.