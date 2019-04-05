Соратник Порошенка отримав від свого підприємства сім мільйонів позики

Голова спостережної ради ТзОВ “Бучачагрохлібпром” бізнесмен і Герой України, депутат Тернопільської обласної ради Петро Гадз поповнив свої багатомільйонні статки ще на сім мільйонів гривень.

4 квітня Гадз задекларував отримання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткова позика, – ред.) від підприємства, головою спостережної ради якого він є – ТзОВ “Бучачагрохлібпром”. Сума становить сім мільйонів гривень.

Підприємство ТзОВ “Бучачагрохлібпром” на 99,97% належить Гадзу, він є його бенефіціарним власником. Грошовий еквівалент корпоративних прав – понад 229 мільйонів.

Крім ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, Гадз має пайові права та є бенефіціарним власником ще 11 підприємств.

Минулого року Гадз задекларував багатомільйонний дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, зарплату, дохід від надання майна в оренду, страхові виплати, дохід від відчуження рухомого майна та навіть відшкодування вартості путівок на оздоровлення. Загальна сума доходу – 3 мільйони 605 97 тисяч гривень.

Заощадження у родини теж чималі. Кошти, розміщені на банківських рахунках: 9 998 євро, 68 628 грн., 2 680 грн., 122 337 грн., 137 602 грн., 119 007 грн., 104 703 грн., 2 170 грн, 100 та 481 гривня. Готівка – 280 000 грн., 22 300 доларів США, 120 000 польських злотих та 200 євро. Загальна сума – понад 2,5 мільйони гривень.

Восени 2015 року Гадз був зареєстрований кандидатом від Блоку Петра Порошенка у виборчому окрузі № 10 під час виборів до Тернопільської обласної ради. Наразі він є депутатом цієї ради.