На кордоні спіймали українця, який намагався проникнути в Польщу нетрадиційним способом

Громадянин України йшов через українсько-польський кордон спиною вперед, намагаючись незаконно потрапити до Польщі.

Як повідомляють у польському прикордонному відомстві, таким чином потрапити в Польщу намагався 31-річний українець, якому раніше відмовили у в’їзді за відсутності необхідної кількості грошей.

«Українець, бажаючи заплутати прикордонників, перетнув кордон задом наперед. Сліди повинні були свідчити про нібито перетині кордону в бік України», — кажуть польські прикордонники.

Затриманий порушник кордону зізнався, що кінцевою метою його вояжу була не Польща, а Німеччина, де він хотів влаштуватися на роботу.