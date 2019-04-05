Результати аналізів Порошенко озвучили в ефірі «Прямого»

За результатами дослідження, в аналізах президента України Петра Порошенка, які він здав на НСК «Олімпійський» 5 квітня, не знайдено алкоголю та психоактивних речовин.

За його словами, протягом двох годин лікарі зробили два види досліджень і констатували відсутність будь-яких психоактивних речовин.

«У першу чергу ми досліджували сечу, це було ще на стадіоні «Олімпійський», ніяких психоактивних речовин виявлено не було. І після цього, протягом 1 години 40 хвилин ми провели дослідження за допомогою газового хроматографа — дослідження крові на наявність алкоголю. Він також був відсутній», — сказав лікар.

Як розповів Затятий, у лікарів є також зразки волосся Порошенко, які будуть направлені в лабораторію і орієнтовно через два тижні вони зможуть встановити остаточний результат щодо вживання психоактивних речовин протягом більш тривалого часу.

Він додав, що цей аналіз покаже результат, мінімум за 6 місяців життя людини.