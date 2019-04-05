Тимошенко відповіла Зеленському по дебатам з Порошенком

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не буде вести дебатыкандидатов у президенти України на НСК «Олімпійський».

Про це повідомили в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського, який раніше опублікував відеозвернення до Тимошенко з пропозицією стати «гарантом чесних правил і рівних можливостей». Наголошується, що замість неї виберуть іншого ведучого.

Причина відмови Тимошенко, яка посіла третє місце в першому турі виборів, від ролі арбітра, не була названа.

«На жаль, це не буде Юлія Володимирівна — це її право. Я думаю, що буде запропоновано комусь іншому. Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалена від обох команд», – заявив політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков в ефірі радіо «НВ».

«Вона була б незалежним арбітром, тому що критикувала б обох кандидатів. Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто, це було б реально представництво більше половини країни. Але сталося так, як сталося», — додав Разумков.

При цьому, у Зеленського не уточнили, чи поступив особистий відмова від Тимошенко або причиною такого рішення стали інші обставини.

Нагадаємо, народний депутат України від «Блоку Петра Порошенко» Ірина Геращенко зажадала від Зеленського вибачитися перед Тимошенко, оскільки та «не є провідною корпоративів».

Примітно, що в Національної суспільної телекомпанії України заявили, що офіційні дебати пройдуть в телестудії «Суспільного», а захід на НСК «Олімпійський» потрібно називати політичною агітацією.

Назвали в НОТУ і ім’я ведучого офіційних теледебатів. Ним стане український журналіст Павло Казарін.