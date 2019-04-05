Аеропорт Хельсінкі розігрує квиток майже в будь-яке місто світу

Щоб виграти квитки потрібно опублікувати підроблену фотографію відпочинку в місці вашої мрії, опублікувати її в Facebook, Instagram, Twitter або Instagram Stories, додавши теги #theunreachable і @helsinkiairport.

Переможець отримує квитки в обидва кінці з аеропорту Гельсінкі в місто, зображений на фотографії або відео, які вони виклали онлайн. Ну або у найближчий до місця мрії населений пункт, де є аеропорт і куди літають прямі рейси з Гельсінкі (більше 145 напрямків).

Експрес-інформація по країні

Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.

Прапор



Герб



Столиця – Гельсінкі

Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)

Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)

Офіційні мови – фінська, шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,883 (24-я в світі)

ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Росією, Швецією, Норвегією

Приз буде розіграний 29 квітня 2019 року.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гельсінкі став самим жвавим портом в світі.

За матеріалами Delfi.ee

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