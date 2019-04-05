Аеропорт Хельсінкі розігрує квиток майже в будь-яке місто світу

Щоб виграти квитки потрібно опублікувати підроблену фотографію відпочинку в місці вашої мрії, опублікувати її в Facebook, Instagram, Twitter або Instagram Stories, додавши теги #theunreachable і @helsinkiairport.
Переможець отримує квитки в обидва кінці з аеропорту Гельсінкі в місто, зображений на фотографії або відео, які вони виклали онлайн. Ну або у найближчий до місця мрії населений пункт, де є аеропорт і куди літають прямі рейси з Гельсінкі (більше 145 напрямків).
Експрес-інформація по країні
Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.
Прапор
Герб
Столиця – Гельсінкі
Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)
Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)
Офіційні мови – фінська, шведська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,883 (24-я в світі)
ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Росією, Швецією, Норвегією
Приз буде розіграний 29 квітня 2019 року.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гельсінкі став самим жвавим портом в світі.
За матеріалами Delfi.ee
Читайте також:
У Гельсінкі пройде фестиваль чорної їжі
У Гельсінкі побудують перехід через шосе для білок-летяг
У Гельсінкі безкоштовно роздають раритетні трамваї