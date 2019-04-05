Тінь Зеленського буде стояти за спиною і Путіна, і Лукашенко, — Алексієвич

Письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич вважає, що Путін і Лукашенко побачили на прикладі Зеленського, як легко може бути втрачена «непорушна» влада.

«Тепер за всім стоїть тінь Зеленського. Вона тепер буде стояти весь час за спиною і Путіна, і Лукашенко. Вони побачили, що влада, яка здавалася «схопленою», непорушною, може бути втрачена. Народ може швидко об’єднатися і вибрати абсолютно іншої людини, іншого покоління, іншої професії, з іншими уявленнями. І для них це шок», – сказала Олексійович.

За словами письменниці, коли Лукашенко йде зі своєю свитою – видно, що це йде пішла епоха.

«Досить подивитися на їхні обличчя, коли Лукашенко йде зі своєю свитою. Видно, що це йде епоха, яка пішла. Навколо Путіна хоч більше молодих облич», – вважає літератор.