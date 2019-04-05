В деяких областях України пацієнти безкоштовно отримають ліки для лікування гепатиту C

В регіони відправили 1772 пакування засобів для лікування вірусного гепатиту С (ВГС) у дорослих з діючими речовинами софосбувир і велпатасвир.

«Майже 600 пацієнтів з гепатитом с в 24 областях та місті Києві отримають ліки безкоштовно», – зазначає Моз.

Зокрема, найближчим часом в українських лікарнях буде доступний препарат “Епклюза”, який Україна отримала у вигляді гуманітарної допомоги від Гилеад Сайенсиз Айленд ЮС.

Крім гуманітарної допомоги, держава закупила ліки від гепатиту С за кошти державного бюджету через міжнародні організації. Ці ліки теж скоро будуть відправлені в регіони найближчим часом.