Порошенко може знятися з перегонів і зірвати вибори – журналіст

За інформацією Олександра Дубинського, в штабі чинного президента активно готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Якщо соціологічні опитування будуть показувати явний програш чинного президента Петра Порошенка у другому турі, він може оголосити про те, що знімає свою кандидатуру.

Про це заявив журналіст Олександр Дубинський у своєму відеоблозі.

«Стаття 85 закону «Про вибори Президента України» в цій ситуації говорить про те, що якщо в другому турі президентських виборів один з кандидатів знімається з перегонів, то другий кандидат для перемоги повинен набрати більше 50% голосів. В іншому випадку – вибори будуть визнані недійсними та скасовані», – зазначив журналіст.

За його словами, при цьому штаб Порошенка докладе максимум зусиль, у тому числі шляхом фальсифікацій, щоб Зеленський не набрав більше 50%.