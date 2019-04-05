Новим президентом Світового банку обрали американця

Його кандидатуру висунув Трамп.



Заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпаса обрали новим президентом Світового банку.

Відзначається, що Мелпас приступить до виконання своїх обов’язків з 9 квітня.

“Виконавчі директори пройшли процедуру відбору, погоджену в 2011 році. Процес включав відкриту, прозору кандидатуру, де будь-який член Банку може бути запропонований будь-яким виконавчим директором або губернатором через виконавчого директора. Потім було проведено ретельну перевірку та всебічне інтерв’ю виконавчими директорами пана Мелпасса”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Рада Світового банку з нетерпінням чекає співпраці з паном Мелпасом з реалізації угоди “Форвард Погляд” і пакету капіталу, як це визначено в документі “Стійке фінансування для сталого розвитку”.

Відомо, що кандидатуру Мелпаса, відомого своїми консервативними поглядами, на посаду голови банку 6 лютого висунув Дональд Трамп, після того, як 1 лютого пост президента організації покинув Джим Ен Кім.