Генерали піщаних кар’єрів: на Київщині розгорівся скандал навколо видобутку піску під Борисполем

Протягом трьох років розробники піщаного кар’єру на Бориспольщине борються за отримання гірничого відводу на свою діяльність.

За цей час підприємство встигло виявитися фігурантом розслідування, на кар’єрі проводилися обшуки в офісах — виїмки, дійшла до судів. Обурений пескодобытчик звернувся з проханням приструнити силовиків і видати-таки папір у Київоблрада. Запевняє: усі його проблеми тільки з-за того, що він відмовляється платити мзду людям у погонах. Депутати і силовики відзначають, що і до самого підприємця є питання.

Підприємець настійно просить КОС вплинути на службових осіб Головного слідчого управління Нацполиции в Київській області з метою якнайшвидшого вирішення питання про надання підприємству гірничого відводу.

Комісія вирішила рекомендувати голові обласної ради внести питання про розгляд цього звернення до порядку денного сесії.

Конфлікт

У зверненні на ім’я голови комісії Романа Титикало говориться, що підприємству “ТПФ Р. Арт”, яка протягом 15 років на території Глибоцького сільради (Бориспільський район) займається видобутком піску Гартовского родовища площею 27,3 га, створюють перешкоди в отриманні відводу.

Голова регламентної комісії Роман Титикало зазначив, що представник ДЗЭ НПУ був присутній на засіданні комісії і відзначився емоційним виступом:

Голова комісії КОС з питань екології Максим Запаскин заперечує надання на себе або членів комісії будь-якого тиску з боку Нидзельского або підконтрольного йому відомства. Але згадав, що тиск може чинитися в іншому ключі — є ті, кому потрібно “проштовхнути” для прийняття рішення на сесії.

“Це не відповідає дійсності, ніякого тиску на мене з боку правоохоронних органів в ключі прийняття або неприйняття рішень взагалі не виявлялося, зокрема, з боку управління захисту економіки. Тиску не могло бути тому, що тоді довелося б його чинити на всіх членів комісії. Крім того, мої контакти з правоохоронцями у принципі вкрай рідкісні.

Що стосується питання про надання цій фірмі відводу, він був піднятий ще до нашої каденції. Зараз комісія дійсно не знаходить підстав схвалити винесення його на сесію. Вони зверталися до нас, але справа в тому, що вони не встигли вчасно подати заявку на продовження гірничого відводу і, як підсумок, після перевірки ліцензійних умов, що включають наявність відводу, їм призупинили дію ліцензії на видобуток копалин. Але “Р. Арт” продовжували використання надр. Правоохоронці нарахували їм нанесення кількох мільйонів гривень збитку.

Питання розглядалося нами тричі. Комісія відмовлялася давати свої рекомендації і виносити питання на засідання ради. Втім, здійснюється тиск з боку депутатів-представників від фракції “Блок Петра Порошенка”. Показовим стало останнє засідання, коли кілька депутатів від цієї фракції прийшли до нас, змусили внести питання до порядку денного, але навіть тоді ми не схвалили винесення його на сесію”, — розповів Запаскин.

“Встановлено, що в жовтні 2015 року проведена планова перевірка Державною службою геології та надр ТОВ “ТПФ “Р. Арт””, під час якої було виявлено низку порушень, зокрема відсутність гірничого відводу. Наказом Держслужби геології і надр дію спецдозволу було зупинено, однак протягом 2016-2017 років службовцями підприємства регулярно здійснювався і здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр і може загрожувати навколишньому середовищу”, — йдеться в листі.

Справа темна

“При проведенні обшуку були виявлені установчі документи, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ “Транс Колос” (**) і ТОВ “Тайтрейдхолдин” (***), що підтверджують взаємини зазначених товариств з ТОВ “ТПФ “Р. Арт” за фактом реалізації піску протягом 2016-2017 років. Не виключається, оскільки гірничий відвід ТОВ “ТПФ “Р. Арт” 02.12.2015 був зупинений, посадові особи вказаного товариства, здійснюючи незаконний видобуток піску, реалізують його через ТОВ “Транс Колос” та ТОВ “Тайтрейдхолдин”, які також належать сім’ї Каганковых і зареєстровані на інших осіб”, — йдеться у рішенні.

“Правова кваліфікація правопорушення не узгоджується з даними, що містяться у викладенні обставин, за якими здійснюється досудове розслідування”, — вказував в свій захист Єрмаков.

Хто є хто

Засновниками і кінцевими бенефіціарами є Тамара Коганкова і Маргарита Чайка. Перша значилася також серед засновників ТОВ “Темп”, яке проводить ремонт, технічне обслуговування кораблів і човнів.

26 липня 2016 року Нідзельська придбав автомобіль Mercedes-Benz ML 350 2010 р. в. за 500 тис. гривень (близько $20 тис.).

Річний дохід (зарплата) декларанта склала трохи вище 111 тис. гривень. Його дружини — трохи вище 144 тис. гривень. У загальній складності, в 2015-2018 роках сім’я Нидзельских поміняла близько 8 автомобілів класу люкс.

У липні 2013 року Леся Нидзельская придбала земельну ділянку з дачею в селі Зазим’я Броварського району Київської області площею 1000 кв. м. В 2016 році Леся Нидзельская подарувала своєму чоловікові нерухомість, яку чоловік продав за 870 тис. гривень. (близько $35 тис.).

Голови сільрад, на чиїх територіях видобувають пісок, скаржаться, що прокурори свідомо «зливають» справи в суді, забуваючи навіть з’явитися на процес. А у багатьох випадках є і реальними власниками цього бізнесу.

За інформацією джерел «Країни», піщані кар’єри на Київщині кришують люди в погонах, і криміналітет. Ціна питання — не менше 14 млн доларів в рік. І це лише по Київській області.