Заступник голови КМДА Мондрієвський в 2018 році позичив третім особам півмільйона гривень і взяв кредит в банку

За сім місяців на посаді голови Подільської райдержадміністрації (РДА) і п’ять місяців роботи на посаді заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) у 2018 році Валентин Мондрієвський задекларував у загальній складності 503 тис. 383 гривень зарплати і отриманий у “Приватбанку” кредит у розмірі 171 тис. 686 гривень.

При цьому Мондрієвський торік позичив третім особам 20 тис. доларів.

Доходи Валентина Мондрієвського в 2018 році складалися з: 212 тис. 40 гривень зарплати за одним місцем роботи та 291 тис. 343 гривні за іншим місцем роботи, 36 гривень відсотків від вкладу в “Приватбанку”, 7 гривень “додаткового блага”, отриманого від “Ощадбанку”, і 171 тис. 686 гривень кредитних коштів, отриманих в “Приватбанку”. Дружина Мондрієвського в минулому році отримала 36 35 тис. гривень соцвиплат.

Також сім’я Мондриевских володіла в 2018 році готівкою в раземер: 47 тис. доларів, 8 тис. євро, 50 тис. доларів, і позичила третім особам 20 тис. доларів, а також заявила про 1212 і 123 тис. 677 гривнях на рахунках у банках.

Серед фінансових зобов’язань Мондрієвський заявив виплату за кредит у “Приватбанку” 170 тис. 920 гривень.

Як і в 2017 році, в декларації Мондрієвський вказав, що володіє квартирою в Києві площею 130 кв. м, земельною ділянкою в Зазим’я Броварського району площею 1000 кв. м і земельною ділянкою в Гнідині Бориспільського району площею 1001 кв. м. Також він має також права на 20% квартири площею 67 кв. м в Білій Церкві.

У декларації за 2018 рік вже не значаться задекларовані роком раніше три квартири в Києві кожна площею 130 кв. м, що належали дружині, синові та дочці Валентина Мондрієвського.

В іншому значних змін в свій майновий стан Мондрієвський не декларує. Він з дружиною і раніше володіє автомобілями Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску і Volkswagen Touareg 2010 року випуску.

Нагадаємо, що за 2017 рік тоді ще голова Подільської РДА Валентин Мондрієвський задекларував 521 тисячу гривень доходів. Це, у свою чергу, майже на 123 тис. гривень менше, ніж він заробив в 2016 році. При цьому в новій декларації Мондрієвського з’явилися три квартири, власниками яких вказані дружина, син і дочка чиновника.

Мондрієвський з 12 квітня 2016 по 26 липня 2018 року обіймав посаду голови Подільської РДА (звільнений за власним бажанням). Новим головою Подільської РДА був призначений Віктор Смирнов. З 27 липня 2018 року Мондрієвський — заступник голови КМДА.