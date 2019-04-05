Володимир Зеленський розповів про призначення в Кабмін, після перемоги на виборах

Кандидат в президенти Володимир Зеленський пояснив, хто зможе зайняти ключові пости в Кабміні після його перемоги у другому турі.

Під час програми «Схеми: корупція в деталях» Зеленський розповів про своє ставлення до кумівства і запевнив, що при ньому такого не буде.

Питання про формування президентської команди підняв журналіст Сергій Андрушко.

Лідер «Кварталу 95» підтвердив, що йому допомагають боротися за владу «дуже близькі люди». На що Андрушко припустив, що ці самі люди незабаром зможуть стати міністрами і зайняти важливі посади.

«Заспокойтеся. Не переживайте. Кумівства у нас не буде», — запевнив Зеленський.

Втім, поки кандидат не називає конкретні прізвища людей, яких він поставить в уряді в разі своєї перемоги над чинним гарантом Петром Порошенком.

Раніше Зеленський обіцяв представити «топових» п’ятьох членів своєї команди до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня.

За його словами, очолити уряд може тільки справжній професіонал, фахівець своєї справи.

Як нагадав один з радників Зеленського — Сергій Лещенко — главу Кабміну призначає Верховна Рада, тому шоумен може тільки запропонувати кандидатуру, але не просунути її.

А ось посаду міністра закордонних справ може дістатися Олександру Данилюку. За словами Лещенка, всі його добре знають, адже раніше чиновник працював міністром фінансів.

«На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка», — зазначив Лещенко.

З ким вже Зеленський точно визначився, так це з главою НБУ. За словами Сергія Лещенка, він пообіцяв не чіпати Якова Смолія, адже в 2018 році він підписав 7-річний контракт.

Поки свої плани Зеленський не розкриває, але це буде зроблено вже зовсім скоро.

«Ця інформація у людей буде, і вона буде ще до другого туру. Володимир представить свою команду, так і план дій на перші 100 днів… Конкретної дати зараз немає. Про це скаже вже сам Зеленський. Єдиний мій меседж – це буде зроблено завчасно, до самого голосування», — повідомив представник кандидатського штабу Руслан Рябошапка