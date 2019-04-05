У Microsoft вибухнув інтимний скандал

Чоловіки домагалися до жінок.



На зустрічі з вищим керівництвом компанії, співробітники Microsoft висловили своє занепокоєння з приводу сексизму в компанії. Причиною стали кілька внутрішніх електронних листів, у яких чоловіки сексуально домагалися до жінок.

Група співробітників однієї з найбільших ІТ-компаній в світі Microsoft заявила про поширеному всередині компанії сексизмі, передає CNet з посиланням на журнал Wired.

Генеральний керівник компанії Сатья Наделла і глава HR-відділу Кетлін Хоган влаштували зустріч з працівниками для “поліпшення ситуації з просуванням жінок в компанії”. Причиною такої зустрічі стало внутрішнє повідомлення по електронній пошті, згідно якому одна із жінок не могла досягти заслуженого просування по роботі протягом шести років.

Зустріч відвідали близько 100-150 людей, і деякі з них також заявили про випадки несправедливого поводження з жінками або сексуальних домаганнях.

Зокрема, одна з інженерів Microsoft розповіла, що колега погрожував їй смертю в разі відмови від статевого акту. Пізніше вона заявила, що колега, ймовірно, жартував, але коли наступного разу вона відмовилася поїхати з ним в подорож, – чоловік нібито дав їй два місяці на те, щоб змінити рід діяльності компанії.Співробітниця Microsoft була змушена перейти з інженерного відділу в операційний.

В іншому випадку, жінка розповіла, що один із працівників компанії чоловічої статі попросив її посидіти у нього на колінах під час зустрічі з гендиректором Microsoft і керівником відділу HR.

Ще одна працівниця розповіла, що під час обговорення з іншими жінками з підрозділу Microsoft Xbox, майже всі дами говорили, що їх називають “суками” на роботі.

Більшість випадків з подібними скаргами стосувалися просування по роботі, що жінки не можуть отримати просто так навіть після декількох років старанної роботи. Одна з представників Microsoft написала, що “Чоловічий клуб виграє по всіх фронтах”.

“Ми були приголомшені і засмучені, дізнавшись про такі випадки. Дуже боляче чути ці історії і знати, що хтось стикається з такою поведінкою в Microsoft. Ми повинні діяти краще”, – говорила Кетлін Хоган через кілька днів після того, як опублікували електронні листи з сексуальними домаганнями всередині компанії.

Керівництво Microsoft закликав співробітників особисто повідомляти про подібні випадки і призначив наступну зустріч на 22 квітня, щоб будь-який бажаючий знову міг розповісти про ситуацію з сексизмом в компанії. Хоган додала, що “тягар за вирішення подібних проблем лежить не тільки на жінок”.

CNet пише, що протести в Microsoft відбулися через кілька днів після того, як Google опублікувала річний звіт, згідно з яким каліфорнійська інтернет-компанія потихеньку закриває дірку в статевому розмаїтті своїх співробітників, і наймає більше жінок на роботу.

Самі з вусами

Тим не менш, Google відома як компанія з одним з найгучніших викритих секс-скандалів в індустрії.

Півроку тому журналісти The New York Times з’ясували, що творець Android Енді Рубін покинув Google в 2014-му для того, щоб зберегти репутацію компанії.

В ході розслідування, журналісти спілкувалися з іншими керівниками Google, і з’ясували, що у Рубіна був позашлюбний зв’язок з однієї із співробітниць, яку він примусив до орального сексу в 2013-м

Пізніше засновник Google Ларрі Пейдж, який нібито особисто, попросив його про добровільну відставку і виплатив творця Android $90 млн. Ймовірно, завдяки цьому, інцидент вдалося приховувати кілька років.

The New York Times також написали, що Енді Рубін був як мінімум третім топ-менеджером Google, якого захищала компанія за останні 10 років. За їх даними, корпорація виплачувала всім звинуваченим мільйони доларів, а один з них навіть залишався на високооплачуваної посади.

Вже розведений 56-річний розробник Android заперечує будь-які звинувачення на свою адресу і каже, що в матеріалах журналістів є безліч неточностей щодо його роботи в Google, і значно перебільшена сума виплат, які він отримав.

Після публікації матеріалу, Рубін написав у своєму Twitter, що “ніколи не займався сексом в готельному номері, вся подібна інформація сфальсифікована і є частиною кампанії для його приниження під час розлучення і боротьби за опікунство”.