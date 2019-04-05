Кейт Міддлтон похвалилася колекцією прикрас майже на мільйон доларів

Кейт Міддлтон зібрала неймовірну колекцію прикрас.

Герцогиня Кембриджа зібрала найкращі коштовності планети після того, як стала дружиною Вільяма, передає Teleprogramma. Вона не тільки має доступ до коштовностей королівської сім’ї, але і часто виходить у світ в прикрасах з особистої колекції.

Одним з найцінніших є обручку принцеси Діани з діамантами і сапфірами і коштує близько трьохсот тисяч фунтів стерлінгів, тобто близько 412 тисячі гривень.

Також батько її чоловіка принц Чарльз подарував Кейт Міддлтон діамантовий браслет, вартість якого 150 тисяч стерлінгів, а це більше 455 тисяч гривень.

Також у Кейт Міддлтон є брошка у вигляді ведмедя з діамантами, 40 пар сережок. За повідомленням інсайдерів, у герцогині Кебрилджской сумарна вартість її прикрас: 800 тисяч доларів.



Нагадаємо, Кейт Міддлтон і Меган Маркл не мають титулів принцес бо так вирішила королева Єлизавета II.

Вікторія Арбитер пояснила, що, хоча раніше вважалося, що причиною відсутності титулів у Міддлтон і Маркл була Камілла, герцогиня Корнуолла, але насправді це не так.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл не мають титулів принцес бо так вирішила королева Єлизавета ІІРанее експерт розповіла, що, хоча Камілла за законом є принцесою Уельською, королівська влада вирішила не брати цей титул після того, як вона вийшла заміж за принца Чарльза в 2005 році.

Одного разу Кетрін стане принцесою Уельською, а потім королевою-консортом, а Меган займе своє місце в історії у якості першої в історії герцогині Сассекской.

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Раніше повідомлялося, що у Кейт Міддлтон і Меган Маркл з’явився спільний ворог: шокуючі подробиці. Письменниця і журналіст Вікторія Арбитер, яка висвітлює життя королівської сім’ї і є автором книги «Королева Єлизавета II: Монарх», дала відповідь на це питання.

Виявляється, в тому, що Кейт і Меган не принцеси, винна дружина принца Чарльза Камілла, яка відмовилася від цього титулу, вийшовши заміж за старшого сина королеви Єлизавети.

Також з’явилася інформація про перелік найсуворіших правил щодо зовнішнього вигляду осіб, наближених до королеви. Члени британської королівської сім’ї — люди публічні, вони постійно перебувають під прицілами відеокамер. Кожен їхній вихід у світ — справжня подія, до якого вони ретельно готуються: підбирають відповідні вбрання, взуття, аксесуари тощо

Нагадаємо, що стало відомо, як Кейт Міддлтон і Меган Маркл провели Новий рік.

Раніше Hyser повідомляв про скандал у королівської сім’ї напередодні Різдва.

Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон може стати наступною принцесою, саме такий титул мала принцеса Діана