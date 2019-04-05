Tesla вирішила познущатися над поліцейськими: «Злови мене, якщо зможеш»

Компанія Tesla вирішила розіграти поліцейських.

Tesla Ticket Avoidance Mode для Model S – це лише першоквітневий жарт від виробника електрокарів. Про це повідомляє Новости N.

Більше ніяких штрафів від неправильної парковки для власників Model S.

«Злови мене, якщо зможеш», — Tesla Model S ніби познущався над поліцейським, який спробував виписати штраф господаря авто неправильно припаркованого електрокара.

Спершу автомобіль захищається включенням склоочисників, а в особливих випадках може навіть самостійно тікати від поліцейського, намотуючи круги по району, поки правоохоронець не зникне з поля зору. Потім машина повертається на те місце, яке заборонене для паркування, де її залишив власник. Одночасно з активацією Tesla Ticket Avoidance Mode власник машини отримує СМС-сповіщення про те, що відбувається з авто.

Однак, власникам Tesla, як і всім, доведеться дотримуватися правил дорожнього руху, так як Ticket Avoidance Mode ніколи не з’явиться в реальних автомобілях будь-якої марки – це лише першоквітневий жарт “Тесла”.

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Технології

Раніше зазначалося, що Tesla Model 3 виявилася проблемною.

Так, власник цієї марки авто зіткнувся з проблемою під час сильного дощу.

Як виявилося, при сильному зливі вода може потрапити в багажник автомобіля. Все із-за того, що захисна канавка на задньому склі може не справлятися з потоками води. Це значний недолік, який можна виправити в процесі роботи над новим поколінням Model 3.

Багато автовласників Tesla Model 3 зазначають аналогічну проблему зі снігом. Під час танення його частина потрапляє в багажне відділення.

Автомобільні експерти відзначають, що в новинці Model Y ця проблема буде вирішена. З’явиться цілісна двері багажника зі склом.

До того ж дуже багато користувачів звертають увагу на деякі погрішності при зборі Model 3. При цьому в плані технологій і безпеки автомобіль практично бездоганний.

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