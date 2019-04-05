Стареньку Toyota продали вдвічі дорожче нового спорткара: у чому секрет

На аукціоні в американському штаті Колорадо продали вже стала легендарною модель Toyota Supra A80 четвертого покоління за 128 тисяч доларів, що практично в півтора рази дорожче, ніж аналогічна машина 2019 модельного року.

Про це повідомляє автомобільний портал «Автоцентр».

Сама по собі машина такої моделі непогано цінується в колах автолюбителів, так ще й це конкретне авто було особливо примітно тим, що її продав перший власник. По-друге, кузов пофарбований в оригінальний колір, а шкіряні сидіння, та й весь салон знаходиться у відмінному стані.

Мало того, пробіг машини всього 16 000 км, що по суті означає обкатку двигуна. За останні два роки машина проїхала якихось 40 кілометрів.

Зазначимо, раніше Skoda показала тизер бюджетного кросовера Kamiq, який отримає інноваційну конструкцію. Авто запозичував дизайн передніх фар у своїй же «сестри», що вже випускається для китайського ринку. Ряд змін включає тонкі верхні ліхтарі, які працюють в режимі ДХО (денні ходові вогні, — Ред.).

Новинку також відрізняють негабаритні колеса, відсутність дверних ручок і прокреслені лінії. Європейська версія надійшла у продаж 5 березня.

Також раніше Hyser писав, що Porsche 956 — легендарний спортивний автомобіль, за яким колекціонери шикуються в довгі черги.

З 1970 року одним з таких автомобілів володів один і той же чоловік, а колір його кузова жодного разу з моменту, як він зійшов з конвеєра, не змінювався. Все було б відмінно, як для опису авто, якому майже півсотні років, якщо до оголошення додавалися фото іржавої розвалюхи, яка, між іншим, обійдеться потенційному покупцеві в «якихось» 82 500 доларів.

У нещасної машини трапилися деякі «складності» з корозією. Але це лише на перший погляд, а якщо поглянути уважніше – від бідного «Порше» взагалі мало що залишилося: кузов проржавів наскрізь.

З водійського місця, прямо крізь днище, вже видніється дорога, а що таке процес окислення, судячи з усього, зрозуміли навіть сидіння. Зрозуміло, старе авто потрібно піднімати з колін, адже проблеми в неї ще і з двигуном, та й чого гріха таїти з КПП теж є.

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Однак після відновлення її можна вигідно продати. Примірники у гарному продаються від 200 тисяч доларів.

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